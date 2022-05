Ad Arcore la presentazione del libro sulla transizione

La comunità Lgbt di Monza e Brianza si prepara al Brianza Pride del 4 giugno a Monza con un momento culturale. La presentazione del libro intitolato "Bambi storia di una metamorfosi" (edizione Avigliano).

L'appuntamento è ad Arcore il 22 maggio alle 17.30 alla libreria Lo Sciame in via Gilera 10. Alla presentazione sarà presente Emiliano Reali, autore del romanzo, e Oscar Innaurato vice presidente di Brianza Oltre l'Arcobaleno e condirettore di BL Magazine. Un libro che certamente farà discutere e che tratta un argomento molto delicato e di attualità: la transizione.

Il romanzo, presentato anche al Salone Internazionale del libro di Torino 2022, è la storia di un cambiamento, di una transizione, voluta, sofferta, vissuta e raccontata. Bambi apre una finestra sul mondo e sulla vita di chi è nato in un corpo che non sente suo. "Bambi/Giacomo decide di iniziare il percorso per la rettifica del sesso biologico, passo fondamentale per una nuova vita. Il passato però non si cancella così, con un colpo di spugna - si legge nella presentazione del libro -. Nell'ultima parte Bambi è alle prese con l'amore, quello con la A maiuscola, ma non quello delle principesse, perché Bambi non inizia e non finisce nessuna favola. Anzi, è nella realtà che vuole tuffarsi, a testa alta e con tutto il cuore, orgogliosa delle proprie cicatrici. Ricco di personaggi festosi, eccentrici, tormentati, e pieno di colpi di scena, di pagine commoventi, di amore per la vita, seduzione e lacrime il romanzo porta a galla l'emisfero sommerso delle realtà transessuali. Un romanzo realistico e duro ma anche delicato, poetico. Una trilogia in un unico volume per raccontare la trasformazione, il coraggio, il cambiamento".