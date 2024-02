Anche Monza si mette a disposizione: stanotte l'arrivo del bimbo palestinese bisognoso di cure

Il volo della vita verso l’Italia e poi la salvezza a Monza. Nella notte di sabato 10 febbraio sono atterrati a Pisa alcuni bambini palestinesi, accompagnati dai loro familiari, bisognosi di cure. Una fuga dalla guerra e dalle bombe, e poi il trasferimento nei nosocomi del territorio per ricevere le cure necessarie. Ad attenderli i volontari della Croce Rossa Italiana che si sono occupati dell’accoglienza e del trasferimento in città. Tra loro anche quelli del Comitato della CRI di Monza che hanno trasferito un bambino palestinese di 5 anni ferito all'ospedale San Gerardo.

“Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controversie d’ordine politico, razziale, religioso e ideologico – si legge nel post scritto sulla pagina Facebook della Cri di Monza, ricordo il terzo principio del sodalizio, cioè la neutralità -. Così questa notte è in rientro da Pisa un nostro Equipaggio con un trasporto protetto diretto a Monza. Famiglie e bambini palestinesi bisognosi di cure, sono infatti da poco atterrati in Italia a bordo di un C130-AM. La CRI come sempre ha messo a disposizione mezzi e volontari pronti ad accogliere”.