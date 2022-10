I bimbi monzesi premiati dalla polizia

Bimbi premiati dalla polizia. Mercoledì 18 ottobre, gli agenti della questura di Monza e della Brianza, hanno svolto un servizio "speciale" presso la scuola primaria “Omero” dell’Istituto Comprensivo Koiné di Monza per premiare le classi 1^ E e 1^ F (dell'anno scolastico 2021/2022) vincitrici per la provincia di Monza e della Brianza, nella categoria “Scuola Primaria”, per il lavoro svolto dal titolo “La legalità vista con i nostri occhi”, nell’ambito del progetto “PretenDiamo Legalità”.

Il progetto, giunto quest'anno alla sua quinta edizione ed elaborato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha "l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili, quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione, che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa".

I due lavori premiati

I bambini della scuola primaria “Omero” sono stati accompagnati dalle proprie maestre e dai propri maestri nella realizzazione di un elaborato di gruppo, che ha messo in evidenza l’importanza del rispetto delle regole, in ogni luogo e ambiente, al fine di perseguire una società migliore. L’elaborato apprezzato da una commissione provinciale, presieduta dal questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, appositamente istituita per la valutazione degli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti, ha scelto di premiare il lavoro svolto dai bambini delle classi 1^E e 1^F della scuola primaria Omero sia per i contenuti che per la tecnica narrativa. All’incontro hanno partecipato anche i docenti Carmela Melone e Stefano Aliprandi, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza.

Ai piccoli vincitori, dopo la consegna dell’attestato a firma del dirigente dell’ufficio provinciale scolastico di Monza e della Brianza, la professoressa Maria Vittoria Berardi e del questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, hanno ricevuto i gadget della Polizia di Stato, tra cui un mappamondo gonfiabile simbolo che il “mondo è nelle loro mani”.