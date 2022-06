Bimbo si perde in centro Monza: ritrovato dalla polizia locale

"Non trovo più il mio bambino". Queste, più o meno, le parole che nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 giugno ha detto al telefono alle forze dell'ordine una donna che non riusciva più a vedere dove fosse il suo bambino di sette anni con cui stava passeggiando in centro Monza.

Le ricerche

E così alla ricerca del piccolo, intorno alle 17.30, si sono messi gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i poliziotti che erano impegnati in piazza Duomo per un'attività di servizio. La signora ha raccontato al personale di aver smarrito il figlio in via Carrobiolo e che il piccolo era in sella a una biciclettina. Le forze dell'ordine, raccolta la descrizione del bambino, si sono messi sulle sue tracce, senza trascurare nessun angolo del centro. E alla fine lo hanno trovato in via Italia, all'altezza di Spalto Maddalena, in sella alla sua biciclettina.

Il bambino è stato avvicinato, messo a suo agio e riaffidato alle cure della sua mamma che nel frattempo ha vissuto attimi di apprensione. L'intervento, fortunatamente, si è concluso in breve tempo e alieto fine. Non si tratta della prima volta che il personale del comando è impegnato in attività di soccorso: in centro qualche tempo fa era stata avvicinata e riaffidata alle cure del figlio un'anziana che si era smarrita, uscendo di casa in pigiama senza ritrovare più l'indirizzo della sua abitazione. E un analogo intervento era avvenuto anche in via Marconi settimana scorsa, lungo il cavalcavia.