La banca che per un giorno si trasforma in palestra per imparare l'autodifesa (ma non solo)

Imparare a difendersi: a Monza è possibile. Il team di Kobudo Brianza Asd sabato 16 dicembre alle 11 nella filiale della Bnl/Bnp Paribas di via Cavallotti 4 presenterà una dimostrazione di krava maga, difesa personale e antiaggressione femminile. Un evento per avvicinare il grande pubblico a queste discipline che anche a Monza e Brianza stanno riscuotendo sempre più successo e seguito. Un evento al quale il maestro Riccardo Carossia e il suo team tengono molto, perché inserito nelle attività promosse all’interno della filiale monzese in occasione della maratona di Telethon, per sosteenre la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Per tutta la giornata la filiale rimarrà aperta, così che i brianzoli avranno la possibilità di effettuare le donazioni. Ma anche per offrire momenti di festa a chi entrerà: dalle 9 mostra delle moto Honda Off Road, alle 10 inizierà il torneo di calcio balilla, alle 11 la dimostrazione del team monzese di Kobudo Brianza, alle 12 la diretta di Radio Vimercate. Seguiranno alle 15 la partenza della camminata di Natale a Villasanta che verrà aperta dalla fanfara dei bersaglieri, alle 17 si ride con il comico di Zelig Nando Timoteo, alle 18 l’asta del pallone del Monza Calcio firmato da tutti i giocatori, alle 19 la premiazione del torneo di calcio balilla.