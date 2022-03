Festa a Monza con le bancarelle della Madonna delle Grazie

Monza celebra una delle sue feste più attese e partecipate: bancarelle e animazione (nel pieno rispetto delle prescrizioni covid) per la Festa della Madonna delle Grazie.

Oggi, domenica 27 marzo, per tutta la giornata le vie limitrofe al Santuario della Madonna delle Grazie di via Montecassino saranno prese d'assalto dai fedeli e dai curiosi. Nel Santuario, tanto caro non solo ai figli di Teodolinda, si susseguiranno diversi appuntamenti religiosi. Ad attendere i fedeli ci saranno i frati francescani.

Ma la festa sarà fuori: tornano in piazza le tradizionali bancarelle con gli immancabili prodotti enogastronomici e dell'artigianato. Le bancarelle, come sempre, verranno allestite lungo le vie che costeggiano il santuario. Fino alle 18.30 sarà possibile curiosare e fare compere agli stand posizionati in via Montecassino, in via Annoni e in via Baracca.

Tanti i ricordi che in questi giorni si sono susseguiti sui social inerenti alla Festa della Madonna delle Grazie. Dalle bancarelle che vendevano i filoni di castagne, a quelle dei dolci e dello zucchero filato. Una tradizione (tra il sacro e il profano) che prosegue da decenni e che ogni anno richiama tantissime persone.