Ecco perché oggi sventola la bandiera della Croce Rossa sul balcone del Municipio

In molti l’hanno notata: oggi dal balcone del Comune di Monza sventola la bandiera della Croce Rossa. Non è un caso. Oggi, infatti, è la Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si celebra in occasione della data di nascita di Henry Dunant fondatore del Movimento (nato a Ginevra l'8 maggio 1828).

Come ogni anno anche oggi il Comitato monzese della CRI ha consegnato la sua bandiera all'amministrazione comunale. A riceverla in una breve cerimonia l’assessore al Welfare Egidio Riva che ha accolto in Comune una piccola delegazione della Croce Rossa Italiana di Monza.

L'8 maggio si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente 98 milioni di volontari della Croce Rossa in tutto il mondo e 150 mila in Italia. La nascita della Croce Rossa internazionale affonda le sue radici nella Seconda Guerra di Indipendenza italiana. Il 24 giugno del 1859, sulle colline a sud del Lago di Garda, a San Martino e Solferino, si combatte una delle battaglie più cruente del XIX secolo. Un giovane imprenditore svizzero, Jean Henry Dunant, descrisse quel conflitto in un libro del 1862 che diventerà una sorta di manifesto fondativo della Croce Rossa dal titolo "Souvenir de Solferino". Dunant chiedeva una migliore assistenza per i soldati feriti durante il conflitto. Da qui nasce l'idea di creare una squadra di infermieri volontari addestrati che potessero dare un supporto alla sanità militare. Così, nel febbraio del 1863 nasce a Ginevra il Comitato internazionale della Croce Rossa.