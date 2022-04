Il Tricolore e la bandiera dell'Ucraina in piazza a Monza per la Festa della Liberazione

Il Tricolore che sventola sulla piazza durante le celebrazioni per la festa della Liberazione e poi la bandiera dell'Ucraina. "Abbiamo voluto invitare anche una delegazione della comunità ucraina, alla cerimonia per il 25 aprile" ha spiegato il sindaco di Monza, Dario Allevi. "Così, nel ricordare la Liberazione del 1945 - quando gli italiani diedero prova di un coraggio straordinario nel nome della Libertà - la città di Monza si è stretta idealmente al popolo Ucraino e alla sua Resistenza contro l'invasione e la violenta guerra in corso dal 24 febbraio".

Sono ormai due mesi di bombe, distruzione e combattimenti e a Monza, a migliaia di chilometri di distanza contro la guerra e le sue atrocità è al lavoro un "esercito" del Bene per l'accoglienza e l'instancabile catena di solidarietà. E proprio a questa squadra, lunedì mattina, durante il discorso istituzionale, Allevi ha voluto rivolgere un pensiero e un ringraziamento.

"Voglio dire ancora grazie allo straordinario esercito del Bene, composto da Volontari e Terzo Settore che nella nostra città continua a fare la differenza e che in tema di aiuto, accoglienza e integrazione non smette di distinguersi nel modo più spontaneo e generoso che si possa immaginare. In questa giornata così simbolica, in questa festa della Democrazia, l'appello che si leva anche da Monza non può essere che quello della Pace".

Le parole del sindaco