Nuovo bando per le case Aler e comunali: le domande solo on line

76 alloggi da assegnare. Con la presentazione delle domande esclusivamente on line. Aprirà il 21 marzo il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi dei Servizi abitativi pubblici (ex Erp – Edilizia residenziale pubblica) disponibili nell’Ambito Territoriale di Monza, Brugherio e Villasanta.

Sono in totale 76 le case disponibili: 50 a Monza, 1 a Brugherio, 6 a Villasanta e 19 di Aler (Azienda lombardia edilizia residenziale) gestite dall'Unità organizzativa e gestionale di Monza Brianza.

Si può presentare domanda per un alloggio nel comune di residenza, oppure dove il richiedente lavora o se non c'è disponibilità in un altro comune che fa parte dello stesso ambito territoriale. Per le famiglie con un Isee uguale o inferiore a 3mila euro, la domanda può essere presentata solo nel comune di residenza. Ci sarà tempo fino al 22 aprile per presentare la domanda, esclusivamente on line attraverso la piattaforma siage a questo link.

Per chi non è digitale sono state allestite alcune postazioni, con personale di supporto, all'Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare (via Guarenti, 2 il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 previo appuntamento telefonando al numero 039.2832842/36). È possibile autenticarsi in autonomia attraverso uno dei seguenti sistemi: carta dei servizi, carta d’identità elettronica, identità SPID. Per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza Tecnica per posta elettronica a bandi@regione.lombardia.it oppure al numero verde 800.131.151 (da lunedì a sabato dalle 8 alle 20, festivi inclusi).