Fino a 8.000 euro di contributi per cambiare auto: il bando da 36 milioni della regione

La giunta di regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, ha approvato la delibera che destina 36 milioni di euro in due anni al rinnovo del parco auto lombardo con veicoli a basso impatto ambientale.

Da subito, stando a quanto riferito dal Pirellone, sono disponibili 18 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022.

Ecco gli incentivi per classi di appartenenza delle auto:

- 8.000 euro per auto a zero emissioni (es. elettrica pura o idrogeno); 4.000 euro (senza radiazione);

- 5.000 euro per auto con emissioni di CO2 ≤60 g/km e NOX ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride);

- 4.000 euro per auto di Co2 ≤60 g/km e con NOX ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel);

- 4.000 euro per auto con emissioni 60<CO2≤110 g/km e con NOX ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride).

- 3.000 euro con emissioni 60<Co2≤110 g/km e con Nox ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel)

- 3.000 euro con emissioni 110<Co2≤145 g/km e con Nox ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride)

- 2.000 euro con emissioni 110<Co2≤145 g/km e con Nox ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel)

I contributi sono previsti secondo le seguenti regole:

- radiazione, per demolizione, di auto per trasporto persone di categoria M1 (benzina fino a euro 2/II incluso e/o diesel fino ad euro 5/V incluso) o per esportazione all'estero (solo per diesel euro 5/V);

- sconto di almeno il 12% (da parte del venditore) sul prezzo base di acquisto (listino, modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali, o di almeno 2.000 euro in caso di auto a zero emissioni;

- possibilità di acquisto senza radiazione, a fronte di un contributo ridotto, solo in caso di acquisto di auto elettrica pura o ad alimentazione ad idrogeno.

I tempi del bando e come presentare le domande

"L'11 febbraio sarà aperto, sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it, l'avviso pubblico per la profilazione dei rivenditori dei veicoli. Il 20 febbraio sarà pubblicato il bando attuativo, attraverso il quale i cittadini possono prendere conoscenza dei contenuti delle promozioni. Dal 1° marzo, giorno di apertura del bando, sarà quindi possibile presentare le domande e accedere ai contributi, che saranno erogati poi tramite uno sconto diretto da parte del venditore", ha annunciato la regione.

"I cittadini che intendono accedere al contributo dovranno effettuare la domanda sulla piattaforma online a partire dal 1° marzo. Successivamente potranno recarsi dal concessionario. Il contributo al cittadino sarà erogato direttamente da parte del venditore, che riceverà poi il rimborso da Regione. Il contributo dovrà essere prenotato dal venditoreprima dell'acquisto del veicolo da parte del cittadino, nel momento in cui la sua domanda viene presa in carico dal venditore. L'importo quindi verrà scalato da un contatore visibile sulla piattaforma", ha proseguito il Pirellone.

"L'assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa 'a sportello' - ha chiarito l'amministrazione - ovvero secondo l'ordine cronologico di prenotazione telematica da parte del venditore a seguito della presentazione della domanda del cittadino. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria".

Le informazioni per l'acquisto

I veicoli dovranno essere immatricolati per la prima volta in Italia. La radiazione deve essere successiva alla data di approvazione del bando attuativo e deve avvenire attraverso il venditore abilitato, dove si acquista. L'intestazione o la co-intestazione al soggetto beneficiario del veicolo radiato deve essere antecedente al 1° gennaio 2020. La proprietà del veicolo acquistato deve essere mantenuta per almeno 24 mesi successivi all'intestazione del beneficiario del veicolo. Ogni cittadino può presentare una sola domanda di contributo.

"I venditori e i concessionari interessati a partecipare a bando devono registrarsi per abilitarsi. La procedura telematica, sulla piattaforma, li aiuterà a profilarsi in base a precisi requisiti di qualificazione tecnico-professionale. Le istruzioni saranno sempre disponibili sul sito, in un'apposita sezione. Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di partecipazione", ha chiarito regione.

I fondi per scooter e moto

L'agevolazione prevede anche l'acquisto, con eventuale radiazione, di ciclomotori e motoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, ad emissione zero. A questa tipologia di mezzi sono stati riservati 1,8 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022, sul totale stanziato ogni anno, fino al 30 giugno. Dopo tale data, gli eventuali residui saranno utilizzabili anche per le altre tipologie d'intervento.

Gli incentivi consistono in:

- massimo 3.000 euro (30% di sconto sul prezzo base di acquisto) in caso di radiazione auto;

- massimo 2.000 euro (20% di sconto sul prezzo base di acquisto) in caso di radiazione moto;

- massimo 1.000 euro (10% di sconto sul prezzo base di acquisto) senza radiazione.

Sono ammessi i contributi alle seguenti condizioni:

- radiazione per demolizione di un'auto di categoria M1 per il trasporto persone (benzina fino a euro 2/II incluso e/o diesel fino a euro 5/V incluso) o per esportazione all'estero (solo diesel euro 5/V) oppure radiazione per demolizione di un veicolo di categoria L di classe fino a euro 2 compreso;

- sconto di almeno il 7% (da parte del venditore) sul prezzo base di acquisto (listino, modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali;

- possibilità di acquisto senza radiazione, con contributo ridotto.