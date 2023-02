Pubblicato il bando MonzaFuoriGp 2023: si cerca il gestore per la grande festa dei motori

Iniziano a scaldarsi i motori del Gran Premio 2023. La gara si disputerà il 3 settembre, ma intanto anche in città iniziano i preparativi per arrivare pronti all'evento sportivo più atteso dell'anno che richiama tifosi da tutta Italia e anche dall'estero.

Il comune sta già lavorando all'organizzazione del MonzaFuoriGp 2023, il grande contenitore di eventi che si svolgeranno in città nel lungo week end della Formula 1 che inizierà giovedì 31 agosto e si concluderà domenica 3 settembre, giorno della gara. Intanto sul sito del comune è stato pubblicato l'avviso esplorativo per "l'acquisizione di manifestazioni di interesse - si legge nel documento ufficiale - finalizzato all'indivuduazione di operatori economici interessati all'affidamento in concessione di servizi vari all'interno della manifestazione, con eventuale opzione di rinnovo anche per il 2024". Le candidature dovranno essere consegnate entro il 10 marzo alle 12.

MonzaFuoriGp è la grande festa che da anni viene organizzata in città in occasione del Gran Premio con l'obiettivo di portare a Monza i tifosi dopo una giornata sugli spalti dell'Autodromo, ma anche non appassionato di Formula 1 ha voglia di immergersi nel clima di festa che si respira in quei giorni. Come si legge appunto sul documento ufficiale l'evento ha diverse finalità: valorizzazione e promozione della città in un’ottica di attrattività turistica; intrattenimento degli spettatori del Gran Premio di F1 e dei loro accompagnatori nonché, più in generale, di coloro che vivono la città nei giorni del Gran Premio di F1, favorendone la permanenza nei giorni della manifestazione; targhetizzazione degli spettatori; valorizzazione del contesto urbano, mediante la proposta di momenti aggregativi e di intrattenimento, in linea con tematiche della manifestazione, anche per le zone decentrate della città; promozione della cittadinanza attiva, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione delle realtà sportive e culturali del terzo settore, delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato locale.

Il valore complessivo stimato della concessione è pari a quasi 478mila euro iva esclusa di cui quasi 239mila (iva esclusa) relativo al valore della concessione per l'edizione 2023; quasi 82mila (sempre iva esclusa) a titolo di corrispettivo che il Comune corrisponderà al concessionario a garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario per l’edizione 2023; oltre all’eventuale opzione di rinnovo.