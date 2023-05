Nel nuovo bar i corsi di zumba e yoga... ma pure lo psicologo

Dai corsi di zumba a quelli di yoga al pilates. Fino alle sedute con lo psicologo di quartiere.

Saranno decine le attività che prenderanno piede nel bar del centro civico Liberthub, nel quartiere Libertà, dove sabato 6 maggio, alle 18, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro e la premiazione dei vincitori del contest cittadino "Proponi il nome del bar". Dopo la chiusura, il 24 agosto, e il successivo cambio di gestione, l'ex bar Civico 144 si appresta dunque a celebrare la sua rinascita. Attesissima da tutti i residenti del quartiere e non solo.

L'ormai noto contest, promosso dalla Vivenda spa e dalla cooperativa sociale Medihospes, nuovi responsabili della gestione del centro, ha riscosso grande successo: in poco più di due mesi sono state infatti inviate più di un centinaio di proposte per il nuovo nome da dare al punto ristoro. Sabato, alla presenza di Andreina Fumagalli, assessore alla Partecipazione, alle Politiche abitative, ai Giovani e alle Pari opportunità, saranno svelate le nuove insegne e si festeggerà con tutta la cittadinanza al nuovo corso del centro, oggi più che mai punto di riferimento, di aggregazione e di inclusione soprattutto per gli adolescenti e per le fasce deboli della città. I nuovi gestori, mese dopo mese, stanno nel frattempo ampliando l’offerta di attività da poter svolgere nella struttura: dai laboratori artistico - creativi ai corsi sportivi e meditativi (zumba, pilates, yoga, tai chi), dagli appuntamenti conviviali alle feste di compleanno, all’ospitalità verso le associazioni locali operanti nel terzo settore. Financo alle presenza di uno psicologo di quartiere.

E non è tutto. Da giugno il centro civico LibertHub sarà infatti a disposizione del comune quale luogo di riferimento per l’organizzazione di corsi sulla sicurezza individuale e contro le truffe, perpetrate soprattutto nei confronti di anziani e fragili.