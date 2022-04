Non solo kart: in pista a Monza un ristorante, drink e musica

Il brivido della velocità, intrattenimento musicale e un lounge bar dove trascorrere del tempo in compagnia. La pista di kart dell’Autodromo Nazionale Monza si rinnova e si trasforma nel JustSpeed Monza Karting: un luogo di ritrovo con un nuovo lounge bar, ristorante e un'area per l'organizzazione di serate musicali.

La pista semipermanente di kart dell’Autodromo Nazionale Monza riapre sabato 2 aprile, in occasione del weekend ACI Storico Festival, nell’area interno Parabolica con un look completamente nuovo e l’aggiunta di un’ampia area dedicata alla ristorazione e all’intrattenimento, per permettere ai frequentatori del tracciato di trattenersi dopo le prove su pista per qualche ora di svago.

La pista di kart in autodromo

Il JustSpeed Monza Karting è pensato per un ampio pubblico: adulti, ragazzi e bambini dai 6 ai 14 anni (con un’altezza minima di 125 cm). Ai più piccoli sono riservati sei minikart a 4 tempi dotati di motori a scoppio, mentre ragazzi e adulti hanno a disposizione dodici kart motorizzati Honda.

Il tracciato, lungo 390 metri e dotato di barriere di sicurezza create con materiali riciclabili ed eco-compatibili, rimarrà attivo fino al 10 agosto. I giorni di apertura sono mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20, mentre sabato e domenica dalle 9:30 alle 20. L’orario verrà poi prolungato fino alle 24 dalla primavera inoltrata. Sulla pagina dedicata del sito www.monzanet.it, dove sarà possibile prenotare i giri di pista, verrà pubblicato il calendario delle serate musicali. Nei giorni estivi rimarrà attivo per tutta la serata il servizio bar e ristorante per trascorrere una giornata indimenticabile tra l’adrenalina della velocità e il piacere del buon cibo e della buona musica.

Dieci minuti di prove libere per adulti al JustSpeed Monza Karting hanno un costo di 20 euro a persona, mentre la fascia 6-14 anni usufruisce di una riduzione a 16 euro a persona. I veri assi del volante potranno invece sfidarsi in un GP, composto da 5 giri di prove libere, 8 giri di qualifiche e 15 di gara, con 50 euro a persona. La versione ridotta, un MiniGP da 5 giri di qualifiche e 15 di gara, costa invece 35 euro a persona.