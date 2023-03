In Villa Reale riapre il bar (e presto arriverà anche un ristorante)

Un caffè in Villa Reale o una bottiglietta d'acqua per trovare refrigerio nelle giornate di primavera alle porte. Il bar della Villa Reale sta per riaprire. Ad annunciarlo è stato lo stesso Consorzio della Villa Reale e del parco di Monza. Oggi il servizio di caffetteria e ristorazione non è più presente nel complesso monumentale e il caso era stato sollevato anche dal consigliere comunale Paolo Piffer.

"A partire dallo scorso autunno il Consiglio di Gestione e la Direzione del Consorzio hanno investito per garantire funzionalità agli ambienti della ristorazione, acquistando i materiali tecnologici per effettuare il servizio, che sono già parzialmente in consegna. Nelle ultime settimane sono in corso, inoltre, alcuni interventi sugli impianti di natura idraulica ed elettrica finalizzati al ripristino della funzionalità anche con incremento di attrezzature" spiegano dal Consorzio.

Il bar riaprirà presto

"Si tratta di soluzioni ancora temporanee, poiché la soluzione definitiva si otterrà a seguito dell’assegnazione del bando per la concessione del servizio bar e ristorante" specificano dal Consorzio. "Non c’è stata alcuna fuga di baristi, ma semplicemente è in corso un cambio di operatore per la gestione del servizio bar della Villa, che potrebbe tornare ad essere operativo già dal weekend di Pasqua".

Ancora qualche giorno dunque e nella splendida cornice dei Giardini Reali ci si potrà concedere una pausa per un caffè o una bibita e i visitatori e i turisti potranno trovare un complesso munumentale fornito anche di un servizio ristorazione.