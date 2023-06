Dopo 150 anni torna il Barbera made in Monza: buono e solidale

La prima bottiglia è stata stappata domenica e, naturalmente, il primo bicchiere lo ha assaggiato Alessio Tavecchio. Poi un brindisi, un buon pranzo in compagnia e l’attesa di poter far gustare anche ai monzesi (ma non solo) quel Barbera made in Monza, che dopo 150 anni è tornato ad essere prodotto nella città di Tedolinda.

“Domenica 25 giugno il gruppo di Lavoro Fondazione Tavecchio si è riunito in via eccezionale per una conviviale presso Santa Croce Missaglia Cantina&Agriturismo , in provincia di Lecco - si legge sulla pagina della Fondazione che a Monza ha creato il meraviglioso progetto dell’Agriparco solidale -. Abbiamo assaggiato in esclusiva il nostro vino dell'Accolti e Raccolti - Agriparco Solidale che tra poco verrà imbottigliato e regalerà a Monza il ritorno del Barbera dopo 150 anni di assenza di produzione cittadino: 500 bottiglie che saranno pronte a fine 2023”. Chi lo ha assaggiato conferma che è davvero molto buono. “Gusto fruttato, corposo, con un retrogusto di liquerizia, tannico e la bellezza di 14° - prosegue il post -. Ci sono i presupposti per una prima edizione di successo”.

Fin dall’inizio c’erano tutti i presupposti affinché questo progetto fosse vincente. All’interno dell’Agriparco di via Papini, oltre ad alberi di frutta e all’orto, c’è anche un vigneto. Un vigneto speciale, con 500 piante di vite donate dal Gruppo (monzese) Meregalli che hanno portato alla prima produzione del Barbera. Dopo un secolo e mezzo in città, grazie alla Fondazione Tavecchio e alla generosità di Meregalli, si è tornati a produrre il rinomato vino.

L’AgriParco si estende su un terreno di 12mila mq di proprietà della Fondazione Tavecchio: oltre ai 1.000 metri destinati al vigneto, ci sono 4mila mq di orto e frutteto, 2mila mq di bosco, 1.000 di guardino e 800 di passerella accessibile con cassoni rialzati per permettere la coltivazione anche alle persone sulla sedia a rotelle o con difficoltà ad abbassarsi. Un’oasi verde in città, dove l’aspetto prettamente ecologico si combina perfettamente con quello sociale, di inclusione. L’AgriParco, infatti, accoglie tutti: giovani e pensioni, normodotati e persone con fragilità, non solo fisica ma anche psicologica o che stanno attraversando un momento di difficoltà. Un progetto che adesso brinda anche con quel suo Barbera made in Monza che verrà imbottigliato e distribuito entro la fine dell’anno.