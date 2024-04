La rete ecologica (ma pericolosa) costruita nel giardino comunale

Ogni volta che il giocatore segna un goal non essendoci la rete la palla finisce nel bosco. Un bel fastidio per i ragazzi che si divertono su quel campetto di calcio e che devono così interrompere la partita per andare a recuperare la palla. Così che si sono ingegnati costruendo una rete “fai-da-te” ecologica, ma al tempo stesso pericolosa.

Una rete fatta di grossi e piccoli rami tutti accatastati così da “fermare” il passaggio della palla. Ma quella rete diventa anche pericolosa e se i rami dovessero cadere il portiere rischia di farsi male. Quella, che è stata ribattezzata la Porta 4.0, si trova a Barlassina nel parchetto pubblico Tricolandia, in via Paganini. A denunciare la situazione - prima con un post sui social e subito dopo con un’email all’ufficio tecnico e al comando della polizia locale - è Claudio Trenta, il pensionato multato (ma la multa gli è stata annullata dal giudice di pace) per avere riparato una buca in mezzo alla strada e che si candida con una sua lista civica alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

“Ho saputo che questa situazione prosegue da circa un mese - ha spiegato a MonzaToday -. È molto pericolosa perché il parchetto è frequentato dai bambini e dai ragazzi. E sono proprio gli adolescenti che giocano a pallone e con una rete fatta in quel modo rischiano di farsi molto male. Questo è un problema di sicurezza pubblica: serve maggior controllo e presidio sul territorio, peraltro di un comune molto piccolo, per evitare che poi si pianga alla tragedia. Possibile che nessuno si sia accorto della pericolosità di quei rami accatastati dietro alla porta?”