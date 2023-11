Vandalizzate le casette degli orti comunali: la rabbia dei cittadini

"Speravano forse di trovare denaro o gioielli?"

Sono parecchio delusi i cittadini di Barlassina dopo quanto accaduto in via Paganini, dove nei giorni scorsi sono state vandalizzate le casette degli orti comunali.

A rendere noto l'accaduto a MonzaToday gli stessi cittadini utenti degli spazi comunali: "Abbiamo fatto un sopralluogo agli orti comunali di via Paganini e ci siamo accorti che almeno 15 delle 20 casette sono state forzate le serrature" hanno raccontato. Un gesto incomprensibile giacché, sempre secondo il resoconto degli stessi utenti, dalle casette non sarebbe stato portato via nulla: "Sembrerebbe che in nessun caso siano stati asportati materiali o attrezzature - hanno chiarito a proposito - A questo punto ci chiediamo se chi ha compiuto il gesto pensava di trovare attrezzi di valore, tipo motozappe o simili, oppure se era in cerca di gioielli o danaro in contanti".

Un atto vandalico, che però ha fatto arrabbiare i diversi cittadini che, in via Paganini, si ritrovano e si impegnano a rendere rigogliosi i terreni lasciati in concessione dal comune.