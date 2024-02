Chi è Bartolomeo Corsini, il nuovo direttore della Reggia di Monza

Bartolomeo Corsini è il nuovo direttore generale della Reggia di Monza. Il Consiglio di Gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha approvato martedì la delibera di nomina che avrà una validità triennale.

L'iter di nomina del direttore

Alla designazione da parte del presidente di Regione Lombardia seguono, infatti, tre atti di intesa da parte degli altri e Enti consorziati proprietari: Ministero della Cultura, Comune di Milano, Comune di Monza. Al termine di questo iter il Presidente del Consorzio Paolo Pilotto, insieme al Consiglio di Gestione, può dare il via libera alla nomina.

Bartolomeo Corsini, professore universitario, manager nel settore culturale, milanese di origine con una solida formazione in Italia e all’estero, presiede la Fondazione Guelpa di Ivrea e siede nel Consiglio di Amministrazione della Torino Piemonte Film Commission. Dottore di ricerca in Marketing e Comunicazione d’Impresa all’IULM di Milano, si è laureato in Scienze politiche a Milano dopo il conseguimento di una maturità internazionale (IB) a Singapore.

“Accogliamo il nuovo Direttore in una Reggia che da mesi spalanca le porte ai visitatori per cinque giorni alla settimana e offre almeno tre esposizioni in contemporanea nelle sue sale – ha detto il sindaco Paolo Pilotto – Fin da subito dovremo lavorare in modo incessante, affinchè Reggia, Giardini Reali e tutto il parco possano godere delle attenzioni che meritano beni di così alto valore. In particolare andranno seguite con cura le opere previste dalla fase I dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia e le successive di fase II. 23 milioni e altri 33 sono destinati in gran parte alla manutenzione dei numerosi edifici del Parco e dello stesso patrimonio naturalistico e ambientale racchiuso nei 700 ettari dell’area verde cintata più estesa d’Europa”. Dopo la nomina, Bartolomeo Corsini ha dichiarato: “Sono grato al Presidente, al Consiglio di Gestione e a tutti gli Enti consorziati, e orgoglioso, per la nomina ricevuta. Sono consapevole delle sfide cui sono chiamato a rispondere nella consapevolezza del convinto e deciso sostegno delle Istituzioni e dello staff della Reggia e Parco di Monza”.

“Sono molto contento per la scelta del Presidente di Regione Lombardia, del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri: sono convinto che Bartolomeo Corsini è la persona giusta per proseguire l’attività di sviluppo della Villa Reale e del Parco di Monza” ha dichiarato Giuseppe Distefano, già Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

“Auguro a Bartolomeo buon lavoro, lavoro complesso ma ampiamente compensato dall’unicità e dalla straordinaria bellezza del Complesso monumentale nonché dalle grandi opportunità che può rappresentare a livello regionale, nazionale e internazionale”.

Chi è Bartolomeo Corsini, la carriera

Sessantadue anni, sposato, padre di due figli, Bartolomeo Corsini vive a Milano dove è nato il 31 maggio 1962. Presidente della Fondazione Guelpa di Ivrea, consigliere d’Amministrazione della FilmCommission Torino Piemonte, manager culturale, docente universitario, imprenditore e fondatore della Sede Lombardia e della Sede Sicilia della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema-Cineteca Nazionale. E’ stato responsabile del CILET - Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision, della FIAF- International Federation of Film Archives e segretario del Comitato scientifico della Fondazione CSC. E’ stato direttore della Sede Lombardia – dipartimento di Fiction TV e Pubblicità a Milano-, direttore della Sede Sicilia – dipartimento del Film Documentario a Palermo - e direttore Sede Piemonte della Fondazione CSC – dipartimento di Cinema d’Animazione a Torino e dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa a Ivrea. E’ stato imprenditore turistico a Sanremo (IM). Professore a contratto dal 1996 al 2006 di Sociologia generale e Filosofia della Storia presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e Feltre e, dal 2003 ad oggi, nella laurea in Architettura Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni al Politecnico di Milano, di The Landscape and the narrative Cinema.

Ha conseguito l’lnternational Baccalaureat a Singapore, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo economico con una tesi sul setificio comasco - UniMi, master all’ISTUD - Istituto di Studi Direzionali a Stresa (VB). E’ dottore di ricerca in marketing e comunicazione d’impresa ed è diplomato al corso di Alta Formazione sulla Gestione dei Patrimoni artistico-culturali e delle Collezioni Corporate di Gallerie d’Italia Milano - Banca Intesa e della Scuola Beni ed Attività Culturali - Ministero della Cultura. E adesso lo attende il nuovo incarico come direttore generale del consorzio Villa Reale e Parco di Monza.