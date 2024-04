La piccola basilica in Brianza dal valore inestimabile dove si è sposato anche il famoso calciatore

Tra le cose assolutamente da vedere vicino a Monza c'è certamente quello che è considerato uno dei più rari e inestimabili capolavori dello stile romanico in Brianza. Amato anche da personaggi importanti

Citata in tutti i libri di storia dell'arte, il gioiello architettonico in questione è la basilica di Agliate, ad appena un paio di chilometri da Carate Brianza, confinante con Vergo Zoccorino, paese attraversato dal fiume Lambro e dove un tempo si affacciavano parecchi mulini ad acqua.

La fama della piccola basilica la precede. Intitolata ai santi Pietro e Paolo, La sua costruzione risale infatti al IX secolo ed è uno dei migliori esempi di architettura romanica del territorio brianzolo. A colpire, appena ci si giunge al suo cospetto è la suggestiva a salienti in pietra, che ricalca la struttura a tre navate interna, e che contrasta con il campanile, demolito e ricostruito a fine XIX secolo, decorato tramite contrasto cromatico tra i corsi orizzontali in mattoni e ciottoli e gli inserti angolari in pietra.

Al suo interno si trovano tracce di affreschi antichi ma sono presenti anche delle colonne che provengono da preesistenti edifici romani, con delle curiose le iscrizioni che vi si trovano incise sopra. Tra i resti affrescati e sopravvissuti, sono identificabili scene come la Creazione di Eva, l'Annunciazione, la Visitazione, la Nascita di Gesù, e Gesù tra i dottori del tempio. Sulla cantoria in controfacciata, si trova l'organo a canne della basilica, costruito nel 1883 da Giuseppe Bernasconi

Accanto alla basilica si trova anche il battistero con affreschi e un’antica vasca battesimale. Interessante è la pianta, a nove lati, su due dei quali si apre l'abside, sormontato da una semplice copertura a volta con otto spicchi. Anche qui, i resti dell'originaria decorazione ad affresco. Tra i quali una trecentesca Deposizione.

Sebbene apparentemente spoglia, la piccola basilica è sempre stata considerata un vero e proprio tesoro e negli anni è stata piuttosto gettonata dalle coppie in procinto di sposarsi. Fra queste anche il campione Giuseppe Bergomi, mitico difensore dell'Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Che l'ha scelta appunto per la celebrazione del suo matrimonio.

Un vero tesoro, insomma, che val bene una visita.