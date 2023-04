Un weekend di canestri (e di vip) per far diventare più grande il centro Maria Letizia Verga

Un fine settimana dedicato allo sport, alla solidarietà e ai più piccoli. Per far diventare ancora più grande il centro Maria Letizia Verga.

Torna a Milano il fine settimana dedicato a sport e solidarietà organizzato dal Comitato Maria Letizia Verga a supporto della raccolta fondi 2023 per bambini e adolescenti malati di leucemie infantili. Tutto il ricavato dell’evento sarà destinato al nuovo “GRANDE” progetto di ampliamento del Centro Maria Letizia Verga di Monza. L'appuntamento è in programma nel fine settimana del 6 e 7 maggio 2023, nel cuore di Citylife cornice del Basket for Kids, l’evento benefico organizzato dall’ODV Comitato Maria Letizia Verga - il centro di eccellenza internazionale per la cura, la ricerca e l’assistenza delle leucemie infantili - e con il patrocinio di Comune di Milano, città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia.

E per far diventare ancora più grande il centro Maria Letizia Verga serviranno più canestri possibili. Se i numeri della scorsa edizione hanno superato le aspettative - oltre 1.780 partecipanti under 16 e 14.350 canestri realizzati – quest'anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: raddoppiare il totale raccolto grazie ad un campo gara più grande, così come una maggiore disponibilità di slot per partecipare. Più canestri verranno totalizzati nella due giorni e più fondi saranno raccolti.

Il progetto di ampliamento del centro

Il progetto “GRANDE” è stato lanciato pochi giorni fa proprio dal Comitato Maria Letizia Verga: un investimento previsto di 15 milioni di euro con un ampliamento di 5.880 mq della struttura attuale, altri 17 posti letto di degenza (per abbattere le liste d’attesa), 9 ambulatori, spazi di ricerca e ambienti dedicati alle attività psicosociali.

A sfidarsi per sostenere il progetto saranno squadre giovanili, appassionati o semplici curiosi sono chiamati a superare il record di 14.350 canestri della scorsa stagione, e questa volta avranno a disposizione un intero campo da basket allestito nel centro di piazza Tre Torri, oggi uno degli hub cittadini più frequentati dagli under 16. In queste due giornate di sport e solidarietà non mancheranno le presenze degli amici del Comitato, dai volti noti del basket e dello sport fino a quelli della musica e dello spettacolo, pronti ad intrattenere e animare la maratona di tiri a canestro.

È possibile iscrivere la propria squadra o partecipare individualmente su www.basketforkids.com.