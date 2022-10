Da Modena alla Brianza per salvare Filippo: la gara di solidarietà per il bassotto

La sua famiglia purtroppo non è più in grado di sostenere le spese veterinarie. Ha dilapidato tutti i risparmi per far operare, per ben due volte, Filippo l'amatissimo bassotto di 7 anni che ha problemi di ernia discale. Adesso che il problema si è nuovamente presentato la difficile scelte di cederlo all'associazione brianzola 'Cuor di pelo' affinché possa garantirgli tutte le cure necessarie - in primis l'intervento e poi la riabilitazione - e una nuova famiglia che lo possa amare come hanno fatto loro.

Una storia carica di commozione quella che arriva dall'associazione fondata dai concorezzesi Sandro Nigro e Rodolfo Colombo impegnati da anni nel recupero e nella successiva adozione di bassotti anziani, malati, maltrattati e abbandonati. Sandro e Rodolfo hanno accolto con le lacrime agli occhi la richiesta di aiuto dei proprietari di Filippo. "Per la famiglia è stata una scelta molto dolorosa e invito le persone ad evitare commenti o giudizi - spiega Sandro -. Filippo è stato un cane molto amato. Così come gli altri due bassotti che ha famiglia possiede. Ma la mamma 'umana' di Filippo ha perso il lavoro e purtroppo non è più nelle condizioni economiche di poter affrontare questa importante spesa".

Da qui la difficile decisione di cedere il bassotto a 'Cuor di pelo'. Il cane è già arrivato in Brianza e a breve, dopo tutte gli esami e le visite di controllo, verrà sottoposto all'intervento. Poi la riabilitazione.

"La proprietaria di Filippo è in lacrime mentre ci raccomanda il bassotto – aggiunge Nigro -. Lo cede a ‘Cuor di pelo’ per il suo bene, perché possiamo trovargli una famiglia che sia economicamente in grado di provvedere a lui in futuro se ancora ce ne fosse bisogno. Il suo grande attaccamento a Filippo è fuori discussione, ma a volte l’amore si dimostra con un grande e difficile sacrificio: lasciare andare".

Nel frattempo Cuor di pelo ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese. Qui tutte le info per aiutare l'associazione.