"Noi non ci arrendiamo: piantiamola lì con Pedemontana"

Le prime aree sono state recintate, è stato annunciato l’avvio dei cantieri a maggio (senza però il cronoprogramma e la data di avvio dei lavori), e nell’audizione in Regione Lombardia il direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda (Sabato Fusco) ha risposto ai dubbi e alle perplessità dei sindaci della tratta B2 C dove partirà il maxi cantiere di 1.000 giorni.

Ma il Comitato per la difesa del territorio – No Autostrada Pedemontana non si arrende e ribadisce il netto no alla realizzazione della maxi infrastruttura che attraverserà la Brianza, richiamando all’unione e alla protesta (naturalmente pacifica) i cittadini. Lo ha fatto ieri sera, martedì 7 maggio, in occasione dell’assemblea pubblica organizzata a Lissone, nella frazione di Santa Margherita, proprio dove Pedemontana passerà tagliando la città.

“I giochi non sono ancora fatti, non rassegniamoci - ha spiegato Gigi De Vincentis, rappresentante del Comitato -. Anche se i terreni sono stati recintati e per l’ennesima volta sono stati annunciati i cantieri, su Pedemontana non è ancora detta l’ultima parola. Ci sono tantissime persone che hanno ricevuto l’esproprio che hanno fatto ricorso al Tar e sono ancora in attesa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale”.

Intanto in Brianza si accende la mobilitazione dei Comitati: Lissone, Lesmo, Seveso, Camparada, Arcore, Desio, Vimercate… “Peraltro la BEI (Banca Europea degli Investimenti, ndr) ha comunicato che i fondi richiesti per la realizzazione della nostra tratta non sono ancora stati erogati - aggiunge -. Ha inoltre riferito che da Pedemontana non è stato ancora inviato la modifica del tracciato, quella che prevede la Tratta D-Breve. Nei giorni scorsi è stata inviata una pec a Pedemontana, Cipess, Cal e Regione ricordando che l’ultimo tratto della D-Breve, quello che corre parallelo alla tangenziale, non si può realizzare. Lo ha sentenziato nel 2001 l’avvocatura di Stato ricordando che, punto essenziale, non ci devono essere modifiche nel punto di partenza e di arrivo del tracciato, cosa che invece avviene con la Tratta D-Breve. Rischiamo una forte sanzione, ma non solo, dall’Europa”.

Il Comitato per la difesa del territorio inoltre prosegue nella raccolta delle firme (ad oggi oltre 800) per dire basta al consumo di suolo. Un problema che tocca pesantemente il comune di Lissone, dove la cementificazione è al 71% e che con l’eventuale realizzazione di Pedemontana rischia, come spiegato dal professor Paoli Pileri, di vedersi “mangiato” quasi tutto il territorio dal cemento. Intanto il 17 maggio alle 11 il Comitato sarà a Milano davanti al Palazzo della Regione Lombardia per consegnare a presidente Attilio Fontana 35 piante: una per ogni km della maxi autostrada che attraverserà la Brianza.

Inoltre il 25 maggio alle 15.30 è previsto un presidio davanti all’ospedale di Desio. Una scelta non casuale quella del nosocomio brianzolo. “Il 4 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il quarto decreto attuativo del PNRR. In questo decreto è stato tagliato circa un miliardo e 200 milioni delle risorse destinate alla sanità. Non lo diciamo noi: lo dice La corte dei Conti. Sempre in questo decreto è stabilito che le risorse del PNRR potranno essere utilizzate a copertura di eventuali indebitamenti della società Pedemontana – è stato ricordato durante la serata -. Questa è una decisione a dir poco scandalosa che chiarisce bene quali sono le priorità della classe politica del nostro paese: dal governo alla Regione si tagliano la sanità mentre si continua a tenere in vita un'opera morta come Pedemontana”. .