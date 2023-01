Dalla Brianza parte la battaglia contro gli insetti nel piatto

Pochi giorni fa il via libera dell'Unione europea all'utilizzo della farina di grillo per la preparazione dei piatti. A partire dal prossimo 24 gennaio sarà possibile mangiare brioche, pane, pizze preparate con farina di grillo.

Ma dalla Brianza parte la battaglia contro questa decisione dell'Europa. Salvatore Bongiovanni, referente per la Lombardia del MIO (Movimento Impresa Ospitalità), abbraccia e divulga l'appello che il vicepresidente nazionale Mirko Zuffi lancia al governo guidato da Giorgia Meloni. "Siamo sicuri di aver bisogno di commercializzare cavallette o altri insetti come snack o ingrediente? - spiega Bongiovanni che gestisce un bar a Seregno -. La cultura del cibo, per noi di MIO Italia è una cosa seria, un mondo infinito di peculiarità, passione e soprattuto convivialità. Oltre ad essere identitaria negli usi, ricca di tradizioni e di costumi più variegati. Ve lo immaginate un bellissimo Natale pieno di cavallette fritte al posto dei carciofi?".

Da qui la decisione, all'indomani del via libera alla decisione europea, di rivolgersi direttamente a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, perché intervenga sulla questione. "Per noi la scelta di regolarizzare l'utilizzo di farina di grillo non solo è offensivo - prosegue Bongiovanni -. Per noi è impossibile concepirlo come un ingrediente. Impossibile davvero accettare un affronto del genere, con tutta la varietà di alimenti sani che la nostra nazione produce ed esporta con orgoglio in tutto il mondo. La cucina e le materie prime che utilizziamo sono parte integrante del tessuto economico e di conseguenza del benessere sociale. Siamo ben consci di vivere in un mondo globalizzato, che si sostiene sugli scambi economici, sociali che purtroppo sfociano nella virulenza, ma agli insetti nel piatto diciamo proprio di no".