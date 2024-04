La monzese Beatrice De Rosa è la migliore direttrice d'orchestra emergente d'Italia

Una passione per la musica che coltiva da sempre e che oggi l’ha portata a conquistare il premio di miglior direttore emergente. Una bella soddisfazione per Beatrice De Rosa, 35enne monzese, che domenica 14 aprile in occasione del primo premio nel Primo concorso nazionale corale città di Chiari (dove il suo coro di voci bianche Il Mandarino è salito sul gradino più alto del podio) si è vista assegnare questo prestigioso riconoscimento.

La direttrice monzese dopo aver conseguito la laurea in Architettura del Restauro con 110 e lode e dopo aver superato l’esame del quinto di Pianoforte, di Armonia e Storia della Musica, ha concluso gli studi musicali in Direzione e Composizione Corale al Conservatorio di Como con il maestro Michelangelo Gabbrielli e il maestro Domenico Innominato ottenendo con 110/110 e lode e Menzione d'Onore. Ha poi ulteriormente perfezionato la sua preparazione frequentando diverse masterclass con importanti direttori italiani ed europei (tra cui Luca Scaccabarozzi, Lorenzo Donati, Puschbeck e Konrad von Abel). Ha inoltre approfondito gli studi in direzione corale alla Milano Choral Accademy sotto la direzione artistica del maestro Marco Berrini.

Si è perfezionata sulla voce dei bambini e dei ragazzi con differenti maestri tra cui Nicola Conci, direttore del coro di voci bianche della Scala di Milano. All'attività di insegnante e direttore affianca quella di cantante: ha studiato con Mika Satake e con Carlotta Colombo, ha seguito masterclasses con Sonia Tedla, Steven Connolly e Paul Phoenix. Una formazione che oggi continua con la frequentazione del corso di Canto Rinascimentale e Barocco di Novara dove studia con Roberto Balconi e canta da soprano in diverse formazioni tra cui l’Ensemble Zephyrus e il coro Melophonia. Una passione per il canto che ha visto la giovane direttrice monzese creare nel 2019 la Cosmo Kor, associazione a cui fanno capo tre cori con repertorio e voci differenti, con l'intenzione di diffondere la passione per la musica e per il canto corale.