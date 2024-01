La Befana arriva in Brianza: in moto, sulla slitta e persino sul camion dei pompieri

Giornata di intenso lavoro per la Befana. A Monza e Brianza sono tanti gli appuntamenti con la simpatica che si vedrà impegnata a distribuire doni e dolcetti a grandi e piccini. A Monza persino agli amici a quattro zampe con l'immancabile Befana dell'Enpa.

A Monza la Befana del motociclista

A Monza la Befana viaggia in moto: torna la Befana del Motociclista. L’evento, giunto quest’anno alla 31esima edizione, è stato organizzato dal MotoClub Monza Oscar Clemencigh. Come sempre la protagonista sarà la solidarietà con i meravigliosi centauri (e centaure) in molti casi abbigliati da befane che a bordo dei loro bolidi si faranno ammirare e porteranno doni ai bambini che stanno affrontando un momento di difficoltà. Il ritrovo (dalle 8.30) in piazza Trento e Trieste; alle 10 la benedizione di monsignor Silvani provasi e alle 10.30 si accendono i motori con la sfilata per le vie della città e la consegna di calze e balocchi ai bambini e ai ragazzi accolti al Centro Mamma Rita e in Cascina Cantalupo.

A Monza la Befana multietnica del Cral

Come ogni anno a Monza c’è la Befana del Cral del comune. Appuntamento il 6 gennaio alle 15.30 al teatro Binario 7: una befana solidale che regalerà un pomeriggio di allegria e di festa a tutti i bambini. I festeggiamenti con la simpatica vecchina inizieranno alle 15.30 (ingresso libero): con le magie del mago Lele, lo spettacolo musicale di Burattini Ca’ Burat. Per grandi e piccini tantissime sorprese e per la Befana una scorta d’eccezione: i vigili del fuoco. Una festa multietnica grazie alla presenza della comunità bengalese.

A Monza la Befana del cane e del gatto

La Befana a Monza pensa anche ai nostri amici a 4 zampe. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Befana del cane e del gatto organizzata dall’Enpa. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio dalle 9.30 alle 18.30 i volontari saranno sotto i portici dell’Arengario. Tutti i visitatori saranno accolti da simpatiche befane con tanto di scopa che offriranno caramelle ai più piccoli, naturalmente accompagnate da una rappresentanza dei cani del canile in cerca di famiglia. Come da tradizione sarà possibile acquistare accessori da regalare ai nostri amici pelosi, non solo cani e gatti, ma anche conigli e altri animali: in particolare ci sarà un vasto assortimento di cuccette, giochi, guinzagli, pettorine e cappottini, tutti prodotti nuovi, che ci vengono donati e che non trovano utilizzo in canile. Sabato 6 gennaio, oltre al banco, sarà allestito uno speciale gazebo in piazza Roma per conoscere più da vicino il mondo del Progetto Famiglia a Distanza: come diventare genitore a distanza o come regalare l’adozione per qualche speciale ricorrenza a una persona cara.

La Befana sarda, dolce e generosa

A Monza la Befana arriverà dritta dritta dalla Sardegna. Come tradizione il Circolo culturale Sardegna di Monza regalerà una grande sorpresa ai bimbi ospiti della Cascina Cantalupo. Alle 10 la vecchina arriverà carica di calzette per addolcire la giornata dei piccoli; e per i più grandi invece brindisi e aperitivo con i prodotti tipici della Sardegna.

A Lissone arriveranno anche i Re Magi

A Lissone torna la tradizionale Befana del pompiere: dalle 17.30 la Befana sarà presente nella caserma dei vigili del fuoco (via Martiri della Libertà 77) dove distribuirà le caramelle ai piccini. La mattina da non perdere il corteo dei Magi: partenza alle 9.30 da Villa Magatti e sfilata lungo le vie del centro passando per la chiesa prepositurale e il municipio. Inoltre venerdì 5 gennaio, per tutta la giornata, torna la fiera dell’Epifania: in via Garibaldi tante bancarelle con idee per riempiere la calza della Befana.

A Carate la Befana arriva in moto

A Carate Brianza la befana arriva in moto. Appuntamento sabato 6 gennaio con l'evento organizzato dal Motoclub Carate Brianza. Alle 9.30 è fissata la partenza delle moto con le befane da Villa Cusani per il giro in Carate che poi proseguirà nelle frazioni di Costa Lambro e Agliate per poi fare ritorno in Villa Cusani alle 11.30. Caramelle per tutti i bambini che saranno nelle strade a salutare le befane. Alle 15 è in programma un pomeriggio di giochi con la Befana. Presso le casette della Proloco sarà in funzione tutto il giorno il bar per caffè, aperitivo, vin brulé, cioccolata, patatine fritte.

La Befana farà visita ai pompieri

La Befana arriverà anche nelle caserme dei vigili del fuoco della Brianza. Alle 10 la simpatica vecchina in compagnia di Babbo Natale farà tappa nella caserma di Carate Brianza (via Solferino 7) dove incontrerà i bambini. Arriveranno a bordo della slitta. Dalle 15 alle 18 la Befana sarà invece a Lazzate, nel distaccamento dei vigili del fuoco volantari di via Padania 1 a distribuire dolcetti ai piccoli visitatori. Si farà sentire: entrerà in caserma con il camion in sirena. Alle 17.30 poi andrà nella caserma dei vigili del fuoco di Lissone (viale Martiri della Libertà 77). Nel comando di Monza si festeggerà dalle 15 alle 17. I pompieri si cimenteranno nel salvataggio della Befana che avverrà intorno alle ore 16.00. Inoltre, sarà allestita una piccola pompieropoli, per divertire grandi e bambini.