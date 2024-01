La befana dice no a Pedemontana: in piazza con caramelle per i bambini e carbone per la Regione

La befana “si unisce” al Comitato No Pedemontana e a Legambiente e organizza un momento di festa e di mobilitazione in piazza. Appuntamento sabato 6 gennaio dalle 15 a Desio dove in largo Alpini la simpatica vecchina con la scopa distribuirà dolcetti ai bambini. Un evento in piazza per ribadire il no alla realizzazione della grande infrastruttura che attraverserà la Brianza. La befana, come anticipano gli organizzatori, sarà munita anche di un sacco di carbone da portare in Regione Lombardia.

Pedemontana prevede un investimento pari a circa 4 miliardi di euro, due nuove tratte in fase di realizzazione e cantieri pronti a partire per circa trenta chilometri di tracciato che, almeno negli intenti, dovrebbero rivoluzionare gli spostamenti di merci e persone in Brianza. Per la maggior parte realizzato sotto il livello di campagna, in galleria o in trincea. E Pedemontana, stando a quanto è emerso durante la presentazione ufficiale delle nuove tratte del tracciato in arrivo sul territorio della provincia di Monza e Brianza, ha anche un primato: è tra le più grandi infrastrutture autostradali europee attualmente in costruzione e la maggiore opera in fase di realizzazione in Italia.