La Befana "salvata" e scortata dai vigili del fuoco: in Brianza la vecchina è arrivata in divisa

La Befana, una volta riempita la calza, ha provato a uscire dalla finestra ma è rimasta bloccata. A salvarla i vigili del fuoco che nella caserma di Lissone, all’interno delle iniziative organizzate nella giornata di sabato 6 gennaio per l’Epifania, hanno aiutato la simpatica vecchina a scendere dalla finestra sotto un pubblico di grandi e piccini che applaudivano.

Grande successo per le tante iniziative organizzate sul territorio dai vigili del fuoco per celebrare il 6 gennaio. I vigili del fuoco del distaccamento di Vimercate, accompagnati dalla Befana, sono andati in visita nel nosocomio cittadino a portare caramelle a tutti i bambini. Poi si sono diretti sui mezzi (sempre insieme alla Befana) a Monza al teatro Binario 7 dove il Cral del Comune di Monza aveva organizzato il consueto (e seguitissimo) spettacolo della Befana.

I vigili del distaccamento di Carate Brianza hanno avuto un gran da fare, visto che oltre la Befana anche Babbo Natale aveva bisogno di aiuto. Nel distaccamento di Lazzate la Befana è arrivata in sirena con un automezzo di nuova assegnazione. Nella sede centrale di Monza la Befana è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco a causa di un problema tecnico alla sua scopa magica. Oltre 250 i bambini che hanno salutato la Befana, affrontato il percorso difficoltoso della pompieropoli. Infine il regalo più atteso, un sacchetto di caramelle.