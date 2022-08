Il comune brianzolo che a settembre si riempie di fiori

L'anteprima è attesa per il 29 agosto, ma i festeggiamenti veri e propri saranno a settembre quando Bellusco ospiterà la 52esima edizione dei carri biblici fiorati di santa Giustina.

Dopo i due anni di pandemia che hanno radicalmente modificato la festa adesso finalmente adesso si ritorna alla tradizione con i carri pieni di fiori che sfileranno per le vie del paese, ma anche bancarelle, street food e luna park. L'evento si svolgerà il 10 e l'11 settembre (ma nei fine settimana precedenti ci saranno comunque mostre e concerti).

Le sfilate saranno come sempre il secondo fine settimana di settembre. Il 10 settembre alle 21 sfilata dei carri biblioci fiorati e illuminati per le vie del centro storico, accompagnati dall'esibizione della banda di Ronco Briantino. Poi l'11 settembre la grande festa. Per tutta la giornata street food, bancarelle degli hobbisti, maratona fotografica, laboratorio di pittura e di ceramica. La festa proseguirà alle 15 la presentazione dei carri e alle 16 la sfilata. I carri sfileranno nuovamente illuminati alle 21. Poi la premiazione del carro vincitore e gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno le giostre del luna park.