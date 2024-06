Temporali, a Bellusco guasto all'impianto di illuminazione: strade al buio

Strade al buio o con l'illuminazione che funziona a tratti. A Bellusco, è "colpa" dei temporali. Come informa il municipio infatti "a seguito dei recenti temporali, il tratto di illuminazione pubblica che interessa le vie Vaghi, Manzoni, Sulbiate, Mezzago e Cascina S. Nazzaro, ha subito un guasto ai componenti elettronici che gestiscono il telecontrollo, regolatore delle accensioni". Cinque strade con possibili disagi e malfunzionamenti a causa del maltempo dei giorni scorsi.

"Sono in corso gli accertamenti e i lavori di ripristino, in capo a Enel X e TeaReteluce, per la risoluzione nel più breve tempo possibile. Pertanto, anche nei prossimi giorni, l’illuminazione potrebbe funzionare parzialmente" specificano dal comune, scusandosi per il disagio.