Ecco come vedere Milano dall'alto (gratis): aperte le prenotazioni

Una domenica di festa ammirando Milano dall’alto. Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà possibile salire al 39esimo piano di Palazzo Lombardia e ammirare il capoluogo dal Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi.

Gli ingressi – gratuiti ma esclusivamente previa prenotazione – saranno dalle 10 alle 18. Le prenotazioni (sarà possibile anche scegliere la fascia oraria) saranno aperte fino alle ore 17 del giorno precedente la salita e comunque fino all'esaurimento dei posti disponibili (questo il link per le prenotazioni).

È previsto un accesso prioritario per le persone con disabilità e per le donne in gravidanza. È vietato l’accesso agli animali, ad eccezione dei cani guida. Le aperture straordinarie del Belvedere per quest’anno sono state programmate anche il 7 luglio, l’1 settembre, il 6 ottobre e il 3 novembre.