La vista mozzafiato dal belvedere non lontano da Monza: l'idea romantica per San Valentino

Un Belvedere sopra il lago. Un balcone sospeso nel vuoto per sorprendere la propia dolce metà cona escursione romantica (anche in vista di San Valentino), a poca distanza da Monza.

Facilmente raggiungibile dalla provincia di Monza e Brianza, il belvedete panoramico si trova ai Piani dei Resinelli. Siti in Valsassina, nei comuni di Abbadia Lariana, Lecco, Mandello del Lario e Ballabio, ad un'altitudine di circa 1300 metri, i Piani dei Resinelli offrono la possibilità di praticare passeggiate tra la natura, godendo delle splendide viste direttamente sul Lago di Como e le pianure sottostanti. Nelle giornate più limpide si possono ammirare persino le Alpi Retiche, fino al Monte Rosa.

Imboccando un sentiero, adatto ai trekker più allenati, è possibile raggiungere la Grignetta. Montagna simbolo delle Prealpi lecchesi, con i suoi 2180 metri di altezza è tra le mete più ambite in Lombardia dagli amanti della montagna. Più adatto alle famiglie è invece il Parco Valentino, che al suo interno ospita la Casa Museo Villa Gerosa e la suggestiva passerella del belvedere. Ed è proprio la passerella, la principale attrazione della zona.

Facilmente raggiungibile, anche con i passeggini, la passerella belvedere è uno dei posti in Valsassina più amati dalle famiglie. E' completamente realizzata in ferro ed è un vero e proprio balcone sospeso nel vuoto. Grazie alla sua posizione a sbalzo, percorrendola si può ammirare la fantastica vista a picco sul Lago di Como con le montagne a fare da cornice.

Come raggiungere la passerella del Belvedere

Per raggiungere la Passerella del Belvedere sarà necessario arrivare al parco Valentino, da dove bisognerà prendere il sentiero sulla destra. Dopo circa un’ora di camminata si arriverà a destinazione. Sul sito ResinelliTurismo.it c'è una guida completa alle escursioni e tra le destinazioni figura anche l'escursione alla passerella del Belvedere. Ecco come arrivare.

"Dalla Chiesetta dei Piani Resinelli si percorre la via Escursionisti sino a raggiungere il grattacielo, (unica brutta immagine dei Resinelli) alle spalle un cancello aperto permette di salire una carrareccia alberata. Si svolta a destra e si sale sino alla bocchetta del Piave con panorama sulla Val Calolden, si entra nel Parco del Valentino, si continua sulla carrareccia fino ad un bivio, il cartello della Comunità Montana indica Coltignone – Museo: si prende a destra per il Museo. Il percorso, in leggera salita sino alla bella costruzione del Museo della Grigna, prosegue immerso in un bosco di faggi, sino ad una leggera salita che raggiunge il Belvedere, dove si ammirano grandiosità e varietà del bacino Lecchese. Un riposo sui gradini della piazzola, poi si prende un sentiero gradinato che costeggia la testata della Val Farina, raggiungendo una selletta in prossimità del Roccolo del Coltignone. A sinistra il sentiero scende per ricollegarsi alla carrareccia che porta all'uscita del Parco del Valentino. Alla selletta in prossimità del Roccolo del Coltignone piegando leggermente a destra e salendo si raggiunge un bivio, si prende a destra il sentiero parzialmente gradinato, si scende su una cresta sino ad una insellatura, si risale raggiungendo la vetta tondeggiante del Monte Coltignone dove si gode la vista panoramica della Valsassina, del Lario sino alla Valbrona. Tornando al bivio si prosegue diritti per la carrereccia leggermente in discesa, in un bosco di faggi, sino ad un bivio. A sinistra si scende sino a raggiungere un ampio spazio erboso, Saina di Treciura e, svoltando a sinistra, si raggiunge il Museo della Grigna. Al bivio superiore seguendo invece i cartelli indicatori - Paradiso - Cima Calolden - si prende una carrareccia in leggera salita giungendo alla vetta Paradiso o Cima Calolden dove si ammira il panorama della Grigna Meridionale. Prima di scendere si può ammirare un impressionante ambiente apocalittico di numerosi tronchi scheletriti dai fulmini. Si scende per prati, ricchi di una varietà di fiori alpini, sino ad incontrare la carrareccia che porta all’uscita del Parco del Valentino".

(Fonte https://www.resinelliturismo.it/resinelli-sentieri-facili.html)