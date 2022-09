Torna la benedizione degli animali

Appuntamento con la tradizione a quattro zampe. Il 2 ottobre nel rifugio dell'Enpa di Monza torna il consueto evento della Benedizione degli animali. La manifestazione, che quest'anno celebra la 47esima edizione, anche quest'anno sarà ricca di appuntamenti e di iniziative per gli amanti di cani e gatti (ma non solo).

Dalle 14 iscrizione al concorso "Cane fantasia" più grosso, più piccolo e coccolone, più grassoccio, quello con le orecchie più lunghe, e il più bel cane di razza (purchè trovato o adottato). Poi alle 17.15 la tradizionale cerimonia di benedizione degli animali. Anche quest’anno al concorso sarà possibile partecipare da remoto con “Web Star 2022”, che darà la possibilità a proprio a tutti gli animali di gareggiare.

Durante la festa sarà possibile tentare la fortuna con i biglietti della nostra lotteria benefica, LotterENPA 2023, con ben 100 bellissimi premi, oppure portare a casa uno dei nuovissimi calENPAri 2023 disponibili in due versioni, da tavolo e da muro. E naturalmente ci saranno tantissime proposte per grandi e piccini e la possibilità di vedere tutti i reparti del rifugio per conoscere i nostri ospiti, dalle tartarughe alle caprette, dai cani e gatti ai coniglietti.

L'evento del 2 ottobre sarà preceduto sabato 1 ottobre da un banchetto per le vie del centro storico di Monza.