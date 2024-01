Lo storico distributore che perde i clienti a causa della maxi voragine in strada

Leonardo Lucarelli è molto preoccupato. La voragine che il 31 dicembre si è aperta in viale Campania, con la conseguente chiusura della strada e l'avvio di un cantiere che durerà (se non ci saranno intoppi) fino a marzo lo stanno mettendo ko. Dall’inizio dell’anno il numero dei clienti è crollato: a far benzina e all’autolavaggio (annesso al suo distributore) vanno solo i residenti. Eppure quel distributore al civico 64 di viale Campania è un’istituzione: è stato il padre di Leonardo nel 1972 ad aprire l’attività che oggi viene portata avanti dai due figli.

Mercoledì pomeriggio anche Leonardo Lucarelli era sul cantiere, per chiedere delucidazioni al sindaco Paolo Pilotto e all’amministratore delegato di Brianzacque Enrico Boerci che hanno confermato l’attenzione non solo al problema della viabilità, ma anche ai disagi che in queste settimane (e nelle prossime) dovranno affrontare gli esercenti che hanno attività lungo la via.

“Sono molto preoccupato - racconta Lucarelli a MonzaToday -. Alla fine io e mio fratello trascorriamo la giornata al distributore vedendo pochissimi clienti. I residenti, e al massimo qualcuno che viene apposta per l’autolavaggio”. Prima non era così, e una storia imprenditoriale che dura da oltre mezzo secolo ne è la conferma. “Viale Campania è una via di passaggio - prosegue -. Noi ci appoggiamo soprattutto alla clientela di passaggio. Agli automobilisti che attraversano quel tratto e che si fermano per fare benzina. Adesso vendiamo un decimo del carburante che vendevamo prima del 31 dicembre. Adesso molti cambiano direzione perché vedono la strada chiusa, anche se in realtà si passa lo stesso”. Lucarelli si augura che venga riaperta presto la strada e nel frattempo installata la segnaletica.

Lucarelli spera di ricevere in fretta notizie certe in merito alle tempistiche di riapertura della strada. Enrico Boerci ha confermato entro la fine di gennaio almeno la riapertura di una carreggiata. “Nel frattempo noi siamo fermi - conclude il benzinaio -. Ho già avvisato il mio responsabile di quello che sta succedendo. Non sono il solo a soffrire di questo disagio: nella mia condizione ci sono anche le altre attività commerciali lungo la via”.