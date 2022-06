Perché nessuno ha vinto le elezioni (secondo Berlusconi)

"Purtroppo ieri ha perso la democrazia e nessuno ha vinto le elezioni". Così ha commentato Silvio Berlusconi sul suo profilo Facebook con un video all'indomani delle amministrative che, a Monza, hanno visto la vittoria del centrosinistra. Nessun riferimento alla sconfitta monzese, proprio quella città tanto cara a Berlusconi per il suo Monza che dopo 110 anni di storia per la prima volta è arrivato in serie A. Giovedì scorso il fondatore di Forza Italia era venuto a Monza per un comizio a sostegno del sindaco uscente Dario Allevi, ma non è bastato per la spinta allo sprint finale. Ieri i monzesi andati alle urne (soltanto il 36,82% degli elettori) hanno scelto di virare a sinistra. Alla coalizione di Allevi (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi con Dario Allevi e Civicamente) hanno preferito la coalizione di centrosinistra guidata da Pilotto (formata da Pd, Italia Viva-Psi, Europa Verde, Azione con Calenda, Possibile, LabMonza, Pilotto sindaco Monza attiva e solidale e Movimento Moccia per Monza). Ma ieri meno del 40% dei monzesi aventi diritto ha scelto di esprimere la propria preferenza.

"Quando 4 elettori su 10 vanno a votare ad uscire sconfitta è la democrazia - ha spiegato Berlusconi nel suo intervento su Facebook -. I nostri padri hanno dato la vita per ottenere la democrazia e il voto. Chi rinuncia ad andare a votare ha una grave responsabilità verso la nazione e verso i cittadini". Un astensionismo alle stelle che preoccupa Berlusconi. "Se 4 elettori su 10 vanno a votare significa che è sufficiente una minoranza organizzata, basta il 20% dei cittadini, per poter decidere anche di instaurare un regime autoritario".

Alla base della disaffezione degli italiani (e Monza non fa eccezione) alle urne molto probabilmente anche la perdita di fiducia nei confronti della politica. "Per combattere ribaltoni e cambi di casacca - ha proseguito - bisogna affidarsi alla buona politica, non disertare le votazioni".

Poi si è rivolto alla sinistra che ha vinto in molti comuni, Monza compresa. "La sinistra non ha motivo di cantar vittoria - ha concluso -. Quando la coalizione di centrodestra è unita vince. In tutt’Italia, il centro destra vince quando presenta candidati esperti dal profilo moderato, preparati, capaci. Certo negli ultimi mesi ci sono state divisioni che hanno allontanato molti elettori. Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali.