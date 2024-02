Berlusconi, i figli vendono "l'altra casa" di Marta Fascina

Un'altra villa ereditata dai figli del Cavaliere sarebbe stata messa in vendita: si tratta di Villa Grande, conosciuta anche come Villa Zeffirelli, sull'Appia Antica a Roma, utilizzata dalla compagna Marta Fascina durante i suoi soggiorni a Roma.

Come spiegato dal Corriere della Sera Silvio Berlusconi ha acquistato la villa nel 2001 per oltre 3,75 milioni di euro, e la stessa è stata l'ultima nella quale ha vissuto il celebre regista Franco Zeffirelli, ex parlamentare di Forza Italia e grande amico dell'ex premier, che ci è rimasto fino alla morte, nel 2019. 1.250 metri quadri, affiancati da altri 1.194 di aree esterne con una piscina, una dependance e un parco, Villa Grande è stata anche il quartier generale di Forza Italia dopo l'addio a Palazzo Grazioli, che costava 40mila euro al mese di affitto.

La proprietà della villa è della Immobiliare Idra Spa, società controllata al 100% dalla Dolcedrago (99,5% di Silvio Berlusconi e il resto ai figli Marina e Pier Silvio). E a comprarla potrebbe dunque proprio essere il figlio dell'ex premier, Piersilvio. Secondo quanto è emerso, infatti, la vendita della villa è stata prevista nel quadro di un accordo fra i cinque figli di Berlusconi per monetizzare gli asset immobiliari del padre, per poi dividersi i proventi dell’ammontare incassato.

Nel caso la vendita dovesse quindi realizzarsi, per la Fascina, durante i suoi soggiorni nella Capitale, sarà necessario appoggiarsi altrove.