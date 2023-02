Monza vs Milan, il cuore di Berlusconi diviso in due, cosa ha detto sulle due squadre

Silvio Berlusconi alla vigilia della partita che si disputerà oggi 18 febbraio 2023 tra Monza e Milan ha voluto parlare delle due squadre del suo cuore e dei suoi (nuovi) sogni come presidente. Durante un'intervista per Skysport (riportata poi parzialmente sui suoi profili Instagram e TikTok) ha parlato di entrambe le squadre.

"Nella mia vita, ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni - ha dichiarato Silvio Berlusconi. Con il Milan, abbiamo ottenuto grandi successi. Con il Monza, non ci poniamo limiti.

Inanellando tutti i grandi obiettivi raggiunti, posso dire con orgoglio che ancora oggi sono il Presidente di club più vincente nella storia del calcio".

Quando ho preso il Milano ho detto che volevamo diventare la squadra più forte del mondo e così è stato: ho voluto e voglio ancora bene a molti dei grandi giocatori. Ancora adesso sento un po' di orgoglio per questa squadra".

"Il Monza l'ho preso non per il calcio ma ammirando questa provincia, le tante imprese che ci sono e i monzesi che sono persone molto capaci, attive e generose, ho pensato che dopo 110 anni non meritava di stare in serie D. Aiutai gli allora proprietari ad arrivare in C, poi l'ho preso io e adesso ho buttato ancora lì un sogno... È un altro sogno che si aggiunge a quelli della mia vita, tutti realizzati."