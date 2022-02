Berlusconi torna allo stadio e il Monza trionfa: "Sono il presidente più vincente della storia"

Silvio Berlusconi torna allo stadio e il Monza vince. Poker di reti all'U-Power Stadium sabato pomeriggio per i biancorossi contro la Spal per il match del campionato di serie B disputato in casa. Il patron del Monza insieme al fratello Paolo e alla compagna Marta Fascina. Si tratta della prima apparizione pubblica dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano.

"Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia" ha detto il Cavaliere postando sui social una foto che lo ritrae allo stadio. "Che bello poter tornare a vedere le partite allo stadio. Che bello l’U-power stadium di Monza. Ho portato fortuna (4-0) tornerò anche sabato prossimo" ha annunciato. Al termine del match, soddisfatto per il risultato, Berlusconi ha incontrato i giornalisti e i giocatori intrattenendosi a parlare e a scherzare con loro.

"Sono passato da un brutto periodo che non ci doveva essere però ne sono uscito w sto migliorando giorno per giorno. Spero di poter essere ancora in grado di cercare di fare il bene dell'Italia mantenendo l'unità delle forze politiche per un futuro di affermazioni continuative" ha detto Berlusconi rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la partita Monza - Spal.