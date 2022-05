Berlusconi: "Il Monza non è in vendita"

Il Monza non è in vendita. A ribadirlo venerdì sera, dopo la circolazione di alcune voci relative alla possibile cessione della società calcistica biancorossa per rilevare quote del Milan, è stato lo stesso presidente Silvio Berlusconi con un post sui social.

"La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c’è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera". Il cavaliere venerdì ha fatto visita alla squadra al Monzello, nel giorno dopo la vittoria sul Pisa nella finale d'andata dei playoff di Serie BKT. L'appuntamento per trasformare in realtà il sogno della serie A è domenica sera quando alle 20.30 i ragazzi di mister Stroppa sfideranno nella gara di ritorno il Pisa.

Berlusconi in visita alla squadra

Durante l'allenamento il gruppo si è diviso in due in base al minutaggio di gioco di giovedì, con una seduta di scarico tra piscina e palestra per qualcuno e un allenamento completo sul campo per gli altri. Silvio Berlusconii ha riunito la squadra in sala video per un discorso "che ha dato grande carica a tutto l'ambiente" spiegano dal club monzese. Sabato mattina i biancorossi partiranno per la trasferta a Pisa.

Il maxischermo per la finale

Domenica 29 maggio torna il maxischermo nell’area di parcheggio di viale Sicilia, di fianco all’U-Power Stadium. Sarà di nuovo l’AC Monza a regalare ai tifosi biancorossi l’allestimento della struttura: 30 metri quadrati di schermo per vivere in diretta l’attesissima finale. L’accordo sulla trasmissione della diretta è stato possibile grazie al gioco di squadra tra comune, prefettura, questura, AC Monza, Lega Serie B e SkyTV.

Il comune di Monza ha concordato con la tifoseria organizzata in partenza in pullmann per Pisa di poter lasciare i veicoli nel parcheggio da 300 posti situato dalla parte opposta dello stadio, dietro la Curva Ospiti, dove potranno parcheggiare anche i tifosi che sceglieranno di assistere alla partita davanti al maxischermo in serata.