La Brianza incontra il suo astronauta

Una serata di chiacchiere e di curiosità con l'astronauta Paolo Nespoli. Un appuntamento da non perdere quello in programma il 21 aprile alle 21 a Besana Brianza.

Al cineteatro Edelweiss (in piazza Cuzzi) il famoso e amatissimo astronauta brianzolo incontrerà i cittadini. Una serata per conoscere personalmente uno dei più importanti astronauti, per ripercorrere insieme a lui la sua prestigiosa carriera, per scoprire l'affascinante mondo dello spazio e naturalmente per trovare risposte a dubbi e curiosità. Paolo Nespoli, 66 anni appena compiuti, è nato a Milano ma è cresciuto a Besana Brianza. Ex astronauta, ingegnere e militare vanta una lunga e prestigiosa carriera che lo ha portato in giro per tutto il mondo, ma sempre con un legame profonfo con la sua amata Brianza.