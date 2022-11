"Caro sindaco, per Natale togli le transenne e regalaci i parcheggi"

C'è chi a Natale chiede in dono una vacanza, chi un gioiello, chi un orologio. A Besana Brianza c'è chi chiede un parcheggio. O meglio quei parcheggi che da gennaio sono stati temporaneamente tolti per fare spazio al cantiere. I lavori si sono conclusi quasi due mesi fa, ma le transenne restano e le strisce dei parcheggi non sono state ancora realizzate.

Così che alcuni residenti hanno contattato la redazione di MonzaToday e in modo ironico hanno deciso di inviare la loro richiesta al primo cittadino Emanuele Pozzoli. "Speriamo prima, ma almeno per Natale, il sindaco ci faccia avere i nostri parcheggi. A gennaio sono iniziati i lavori che ci hanno procurato numerosi disagi. Ma a due mesi dalla conclusione dei lavori noi non possiamo ancora posteggiare vicino a casa. La maggior parte delle famiglie che vivono in via Viarana hanno due auto, ma non tutte hanno il doppio box. Quindi in molti posteggiavano in strada. Ma le strisce non sono ancora state realizzate e ci vediamo costretti a lasciare le nostre auto nel parcheggio dell'ospedale".

C'è ironia, ma anche tanto malcontento, nelle parole dei residenti, esasperati dal cantiere che pensavano ormai essere concluso. Ma lungo la via, dove dovranno essere realizzate le strisce dei posteggi, ci sono ancora le transenne. Il sindaco nella seconda metà di settembre, in occasione della riapertura della strada al traffico, aveva spiegato che una volta asciugato l'asfalto sarebbe stata fatta la segnaletica e messi poi i dissuasori. "Ma dopo due mesi, l'asfalto è già asciutto, le strisce pedonali sono state fatte, ma i dissuasori e le strisce dei parcheggi no. Eppure la segnaletica verticale dei posteggi è già stato posizionata. Speriamo che il sindaco ci faccia questo regalo, meglio se prima di Natale", concludono.