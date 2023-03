In Brianza il sentiero dei proverbi: passeggiate tra la saggezza popolare

A Besana Brianza nasce il viale dei proverbi. La nuova pista ciclopedonale trasformata non solo in una passeggiata (o pedalata) in sicurezza, ma anche in un’occasione per riscoprire la tradizione popolare. Lungo il percorso, infatti, sono stati posizionati 14 cartelli in legno con inciso altrettanti proverbi in dialetto brianzolo.

L’idea è del sindaco Emanuele Pozzoli che in questa iniziativa ha chiesto l’aiuto degli alpini. Il taglio del nastro sarà il prossimo 12 marzo al termine della messa delle 11. Preziosa e fondamentale la collaborazione delle penne nere Gianpiero Galli e Roberto Sironi che hanno accolto con entusiasmo l’invito del sindaco.

Perché nelle intenzioni del primo cittadino, come ha lui stesso scritto sui social, c’è propria l’idea di una passeggiata dei nonni e dei nipoti lungo la pista ciclopedonale leggendo i proverbi. Un tuffo nel passato e nella saggezza popolare che viene così trasmessa anche attraverso una semplice camminata o pedalata.

La stampa delle tavole è stata curata da Luana Sironi dell’Ottica Bonfanti, mentre i pali di sostegno per le tavole sono stati forniti da Fausto Sala della Sala Legnami.