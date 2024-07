Paura nel borgo: "sprofonda" la strada asfaltata due anni fa

Paura a Besana Brianza: “sprofonda” l’asfalto in via Viarana, il borgo rimesso a nuovo poco meno di due anni fa. A raccontare quanto sta accadendo alla redazione di MonzaToday è una residente che ha dato subito l’allarme. “Domenica 7 luglio luglio uscendo di casa ci siamo accorti di quello strano avvallamento - spiega -. Abbiamo avvisato chi di competenza che ha messo in moto la macchina comunale. Hanno fatto le foto ma la strada non è stata chiusa. La situazione poi, con il passaggio delle auto per tutta la settimana, è peggiorata. Si è creata una sorta di avvallamento e l’asfalto sembra essersi staccato dal cordolo”.

Sabato 13 luglio la donna ha subito contattato la polizia locale che si è recata sul posto per controllare la situazione e per mettere in sicurezza la strada. Una strada che era stata sistemata proprio due anni fa, con un grande intervento di riqualificazione della via e dell’intero borgo.

La redazione di MonzaToday ha chiesto chiarimenti a Brianzacque. “Nella mattinata di domani, mercoledì 17 luglio, i nostri tecnici saranno sul luogo per eseguire una video ispezione e accertarsi perciò delle cause del problema e delle modalità di intervento”.