In Brianza nuove vasche di esondazione controllata e 2 comuni non finiranno più a mollo

Buone notizie per i chi vive a Besana Brianza e a Triuggio. I residenti di Calò e di Ponte (rispettivamente frazioni di Besana e Triuggio) non finiranno più a mollo. Dalla Regione Lombardia e dal Ministero arriveranno 580mila euro per la realizzazione delle vasche per permettere l’esondazione controllata del Rio Brovada nella zona di Calò, per mettere in sicurezza i cittadini residenti a Ponte, da eventuali piene.

“Un progetto che arriva da lontano e che ha visto l’unione di intenti di due amministrazioni comunali e del Parco Valle del Lambro – commenta soddisfatto Alessandro Corbetta, capogruppo regionale della Lega - Si conferma così ancora una volta la grande attenzione della giunta Fontana e della Lega nella tutela del territorio e nella sicurezza dei suoi cittadini, dimostrando una visione strategica e un approccio di collaborazione con gli enti locali nella gestione del rischio idrogeologico”.

I fondi sono inseriti nel nuovo Piano di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico: 48 milioni di euro per il prossimo triennio in favore della salvaguardia del territorio lombardo, di cui 580 mila euro interessano il territorio di Besana in Brianza per realizzare un’area di esondazione controllata del rio Brovada. La delibera regionale prevede la realizzazione di 43 opere e 2 progettazioni, con un finanziamento complessivo di circa 48 milioni di euro da parte di Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente.