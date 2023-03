Torna il treno storico in Brianza: quando salire sulla locomotiva a vapore

Partirà alle 9.05 da Milano Centrale e terminerà la corsa a Lecco alle 11.45 passando per Sesto San Giovanni, Monza, Villasanta, Besana Brianza e Costa Masnaga. Il Besanino, lo storico treno elettrico e a vapore con carrozze anni '30 e anni '50, torna a viaggiare. L'appuntamento è per domenica 23 aprile.

"La corsa parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Monza. Da Monza ci si stacca dalla linea principale e si attraversa tutta la Brianza più verde e agricola, su una linea secondaria ricca di fascino, toccando numerose località in cui il treno effettua brevi fermate. Si giunge infine alla destinazione di Lecco, che offre ampie possibilità di passeggiate sul lungolago. A bordo treno sarà presente lo staff dell'Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori" si legge sul sito di Fondazione FS.

Una volta a lecco si potrà pianificare la giornata con una passeggiata sul lago o per la città. E' possibile portare a bordo anche la bicicletta. Il rientro è previsto con partenza da Lecco alle 16.30 e rientro a Milano Centrale alle 19.30. I costi per una tratta di andata o ritorno per adulto: Milano Centrale-Besana € 5,70, Milano Centrale-Lecco € 8,70.