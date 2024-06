Pendolari a piedi: il Besanino non passa e neppure le navette sostitutive

Venerdì nero per chi utilizza i bus sostitutivi del Besanino. Oggi, venerdì 14 giugno, come riferisce Trenord “a causa dell’indisponibilità di mezzi da parte del fornitore del servizio autobus, venerdì 14 giugno non verranno effettuate molte corse" (sotto il post con l’elenco delle corse saltate).

Domenica 9 giugno sono iniziati lavori sulla tratta che attraversa anche la Brianza. I lavori dureranno 3 mesi. Trenord aveva assicurato la presenza di bus sostitutivi che avrebbero effettuato le fermate garantendo così il servizio. Un servizio che fin da subito ha creato disagi ai pendolari con segnalazioni sui social di corse saltate o in ritardo (soprattutto di prima mattina quando i mezzi vengono utilizzati per dirigersi al lavoro). Oggi per molti brianzoli la giornata è iniziata a piedi. Intanto sui social, anche questa mattina, si susseguono le segnalazioni di disservizi come quella di alcuni autisti che, secondo quanto riferiscono gli utenti, non conoscono il percorso.

Inoltre Trenord comunica che dal 17 al 22 giugno tra le 9 e le 12 verrà rimodulato il servizio delle linee S1 Rho-Milano-Como-Chiasso, RE80 Milano centrale-Chiasso-Locarno, S10 Biasca-Bellinzona-Chiasso-Como San Giovanni, S40 Como-Mendrisio-Varese con variazioni i itinerario e l’attivazione di servizi sostitutivi.