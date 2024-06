Un anno di cantieri: oltre 300mila euro per sistemare le strade della città

Biassono investe sulla sicurezza stradale. Nel corso del 2024 il comune brianzolo, guidato dalla giunta presieduta dal sindaco Luciano Casiraghi, investirà oltre 300mila per asfaltare il manto stradale di molte vie tra le più trafficate.

L’annuncio arriva dal vicesindaco Donato Cesana, che sulla sua pagina Facebook, illustra in sintesi gli interventi che l’amministrazione ha in programma. In primis l’ultimazione dei lavori di asfaltatura del tratto della SPp6 all'incrocio di via Costa Alta. Tempo, o meglio maltempo permettendo, gli interventi dovrebbero concludersi nei prossimi giorni (entro sabato con la segnaletica).

“Nelle prossime settimane e durante l'estate, appena possibile e senza ulteriormente aggravare la viabilità, asfalteremo molte strade - spiega Cesana - tra cui via Madonna delle Nevi, Verri, parte di via Trento e Trieste, parte di via Pessina, parte di via Porta d'Arnolfo e altri brevi tratti ammalorati. Nel 2024 investiremo più di 300 mila euro ù in asfaltature stradali necessarie e prioritarie per Biassono. Grazie a tutti i cittadini per la pazienza e scusate per i disagi temporanei ma necessari ad effettuare un buon lavoro”.

Intanto proseguono i disagi per il maxi cantiere per il rifacimento del centro storico che sta creando seri disagi, non solo ai residenti, ma anche ai negozianti con lo storico minimarket che dopo quasi 20 anni di attività si ritrova costretto ad abbassare definitivamente la saracinesca.