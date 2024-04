Cede la tubatura per colpa della pioggia: disagi e ripercussioni sul traffico

La pioggia persistente dei giorni scorsi è tra le cause principali del cedimento della volta del condotto fognario lungo via Cesana e Villa a Biassono verificatosi nel pomeriggio di martedì, 2 aprile.

È quanto ha appurato BrianzAcque dopo gli accertamenti effettuati dai suoi tecnici, intervenuti prontamente sul luogo dell’accaduto per sostituire il tratto di tubazione ammalorato per circa una quindicina di metri. Salvo imprevisti, l’intervento si protrarrà per circa un mese ma i disagi e le ripercussioni sul traffico sono inevitabili. Nel tratto coinvolto, infatti, passano linee di trasporto pubblico locale, trasporti eccezionali, oltre alla normale viabilità di passaggio Nord-Sud e locale. I disagi si ripercuoteranno dunque per tutta la durata dei lavori, con deviazioni di mezzi pesanti su via Misericordia, zona industriale e via Alberto da Giussano mentre, per il traffico leggero, è consentito il transito bypassando l’area chiusa utilizzando via Costa Alta e via dei Tintori, arterie totalmente inibite ai mezzi pesanti.

La conduttura, sopra cui si è verificata l’apertura del manto stradale, era già stata attenzionata da BrianzAcque. Dallo scorso mese di ottobre, infatti, è in corso il risanamento in via preventiva di quasi 8 chilometri di collettore fognario Sovico - Monza con tecnologia "no dig", ovvero senza scavi. Il cedimento si è verificato a poco meno di un centinaio di metri di distanza dal punto in cui si registra l’avanzamento dei lavori di questo grande intervento, che prevede due anni di lavori e un investimento di 16 milioni di euro. La scelta di utilizzare il metodo "no dig" al posto del tradizionale sistema dello scavo a cielo aperto, permette di risanare le vecchie condotte dall’interno, limitando al minimo le manomissioni di suolo con benefici di carattere ambientale sociale ed economico. Cinque sono i comuni coinvolti dalle attività di cantiere: Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro e Monza all’interno del Parco.

L’invito del comune di Biassono è quello di seguire le indicazioni che verranno predisposte sul territorio in queste ore e a utilizzare i percorsi alternativi fino alla risoluzione del problema.

“Va un ringraziamento a BrianzAcque per gli investimenti di risanamento dell’intero asse principale nel sottosuolo della SP6 che, in maniera non invasiva, stanno evitando problemi simili su tutta la tratta Nord-Sud - ha dichiarato Donato Cesana, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - L'imprevisto del cedimento strutturale del condotto dimostra infatti l’importanza degli interventi in atto a Biassono che mirano, appunto, a prevenire ed evitare altri collassi del genere. Sfortunatamente, le forti e continue piogge delle ultime settimane, come spiegato dal gestore idrico, hanno contribuito ad accelerarne il deterioramento, fino al parziale collasso del breve tratto che sarà sostituito immediatamente e che successivamente sarà oggetto, comunque, di risanamento con tecnologia no dig, come l’intera tratta interessata dai cantieri degli ultimi mesi. Grazie anche a tutti i tecnici e operai al lavoro, fin da subito, per gestire e risolvere nel più breve tempo possibile l’emergenza".