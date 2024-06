Lo storico minimarket che chiude per "colpa" del cantiere infinito

Ancora qualche settimana e poi lo storico minimarket nel cuore di Biassono abbasserà definitivamente le saracinesche. La chiusura della storica attività di piazza San Francesco presente in paese da circa 20 anni è prevista per la fine del mese.

L’annuncio sulle pagine social della lista Biassono Civica. “Apprendiamo con rammarico la notizia che il minimarket di Piazza S. Francesco, aperto da 19 anni, chiuderà a fine mese – si legge -. La causa è la perdita di fatturato che perdura da molti mesi, a causa della chiusura del centro storico per i lavori di riqualificazione voluti dall' amministrazione di centro destra e per i quali ancora non è fissata né una data certa di fine lavori, né un cronoprogramma attendibile”

La lista civica che in consiglio comunale siede tra i banchi dell’opposizione è molto preoccupata anche per il futuro delle altre attività commerciali della zona, ma anche per chi – non automunito – aveva in quel minimarket un prezioso punto di riferimento. “ Molti sono i residenti, soprattutto anziani, che si troveranno quindi senza un punto di riferimento nel centro del paese per poter fare la spesa alimentare di tutti i giorni. E così, i lavori che avrebbero dovuto " abbellire" il centro storico, in realtà lo stanno uccidendo ( nella zona potrebbero chiudere a breve anche altre attività commerciali storiche). Avremo, non sappiamo quando, un centro storico nuovo, ma già morto".

Intanto il vicesindaco, Donato Cesana, ha annunciato altri importanti cantieri in città: nelle prossime settimane verranno avviati cantieri per la sistemazione del manto stradale in molte vie di Biassono. L’amministrazione per quest’anno investe oltre 300 mila euro in cantieri stradali.