Torna la Festa Campagnola che compie 40 anni

Ritorna la Festa Campagnola e quest’anno spegne la 40esima candelina. L’annuncio sulla pagina Facebook dell’evento che da sempre sostiene le attività del Comitato Maria Letizia Verga. La festa, come sempre, si svolgerà su 3 fine settimana: 26, 27 e 28 maggio; 1,2, 3 e 4 giugno; 9, 10 e 11 giugno con la grande cucina (con ristorante e pizzeria), musica, e grande spazio divertimento riservato ai bambini. La location, come sempre, sarà il prato di Cascina Costa Alta all’interno del Parco di Monza.

“Il prato di Costa Alta ha accolto per moltissimo tempo le nostre baracche che sono andate via via trasformandosi in cucine e immensi capannoni sotto cui sostare per godersi una serata spensierata in compagnia di volti amici – si legge sui social -. In questi 40 anni la festa è cresciuta e con lei sono diventati grandi i tanti volontari che ogni anno si riuniscono per darle vita e anche gli innumerevoli progetti del Comitato Maria Letizia Verga. Quarant’anni che hanno lasciato il segno nel cuore di molti e che ci auguriamo continuino a compiersi, anno dopo anno, proseguendo questo straordinario viaggio insieme. Sarà un compleanno straordinario dove speriamo di vedervi tutti più numerosi che mai. Un compleanno grande che ci auguriamo riesca a contribuire anche questa volta alla realizzazione di un grande sogno”. Il sogno di guarire sempre più bambini dalla leucemia. Un sogno che in questi anni, grazie ai passi in avanti fatti dalla ricerca, ha portato importanti risultati.

Il programma verrà svelato nelle prossime settimane.