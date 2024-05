Medicuore 2024: una giornata di sport e di solidarietà

Una giornata dedicata allo sport e ai suoi valori. Tutto pronto per l’edizione 2024 di Medicuore, manifestazione sportiva giunta quest’anno alle 27esima edizione e che si giocherà a Biassono, al Centro sportivo comunale di via Parco.

La manifestazione, che è stata patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia, ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la partecipazione attiva, avvicinare studenti e studentesse al gioco del calcio come forma di aggregazione sociale e favorire la conoscenza delle regole del calcio per educare al rispetto di sé e degli altri.

La giornata, scandita e divisa in diversi momenti per fasce di età: alle 11 sul campo a 7 si disputerà il Trofeo Pia Grande aperto ai bambini di età tra i 10 e gli 11 anni al quale partecipano Asd Nuova Usmate femminile e maschile, la Fondazione andrologia pediatrica Ets e il Gsd Afforese 1973.

Alle 11 sul campo 2 si svolgerà il Torneo a 11 tra quattro scuole superiori di Monza: liceo Frisi, gli istituti Mosè Bianchi, Mapelli, Hensemberger.

Alle 15 sul campo 1 si sfideranno le squadre dell’Associazione Medici Brianza e Milano, la Mitica Nazionale dei ragazzi guariti dalla Leucemia, la Pro Sesto Women Under 18 e una rappresentativa di Sportitalia che curerà, inoltre, le riprese e la gestione della giornata; a seguire, poi, ci saranno le finali e le premiazioni di tutte le squadre.

“Questa manifestazione- ha spiegato il dottor Alberto Penati, presidente di Medicuore - vuole confermare che lo sport, che può sembrare solo una competizione fisica o un passatempo, è, invece, un potente strumento anche nella lotta contro la violenza sulle donne. Promuove l’empowerment, la fiducia in sé stesse, la solidarietà e l’educazione. È un mezzo per costruire una società in cui le donne siano libere dalla paura e dalla violenza, e in cui possano vivere vite piene e significative come ci ricorda l’Associazione no profit contro la violenza sulle donne e di genere “ Mi Diras Nur” che presenteremo e a cui destineremo , insieme alla Fondazione Andrologia Pediatrica dell’Adolescenza, il ricavato della manifestazione”